УНИКС и «Локомотив-Кубань» одержали разгромные победы в Еврокубке

Казанский УНИКС одержал победу в матче регулярного чемпионата Еврокубка с сербским «Партизаном». Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 93:70.



Казанцы с первой четверти захватили инициативу — к первому перерыву УНИКС вёл с разницей в девять очков. Вторая четверть осталась за «Партизаном», которому удалось отыграть четыре очка отставания.



В третьем игровом отрезке казанцы увеличили отрыв к заключительной десятиминутке до 14 очков. Решающая четверть также осталась за УНИКСом.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Айзея Кэнан, набравший 23 очка. В составе гостей 12 очков набрал Никола Янович.

У УНИКСа это вторая победа в Еврокубке.

В другом матче игрового дня «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Лиеткабелис» — 105:76. Гости с первой четверти совершили рывок (27:13) и наращивали преимущество. В составе «Локо» лучшую результативность показали Джордан Кроуфорд (20 очков) и Алан Уильямс (17 очков, 17 подборов).