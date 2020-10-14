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УНИКС и «Локомотив-Кубань» одержали разгромные победы в Еврокубке

УНИКС и «Локомотив-Кубань» одержали разгромные победы в Еврокубке
Баскетбол / Еврокубок 0

Казанский УНИКС одержал победу в матче регулярного чемпионата Еврокубка с сербским «Партизаном». Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 93:70.

Казанцы с первой четверти захватили инициативу — к первому перерыву УНИКС вёл с разницей в девять очков. Вторая четверть осталась за «Партизаном», которому удалось отыграть четыре очка отставания.

В третьем игровом отрезке казанцы увеличили отрыв к заключительной десятиминутке до 14 очков. Решающая четверть также осталась за УНИКСом.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Айзея Кэнан, набравший 23 очка. В составе гостей 12 очков набрал Никола Янович.

У УНИКСа это вторая победа в Еврокубке.

Еврокубок. Группа A. 3-й тур
14 октября 2020, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
93 : 70
Партизан
Белград, Сербия
УНИКС: Канаан - 23, Морган - 22, Браун - 16, Холланд - 16, Смит - 13, Сергеев - 3, Жбанов, Каймакоглу, Клименко, Колесников, Разумов, Узинский
Партизан: Янкович - 12, Ярамаз - 11, Миллер-Макинтайр - 10, Янкович - 10, Мика - 9, Пейдж - 7, Загорац - 5, Гордич - 4, Дангубич - 2, Величкович, Мосли, Трифунович

В другом матче игрового дня «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Лиеткабелис» — 105:76. Гости с первой четверти совершили рывок (27:13) и наращивали преимущество. В составе «Локо» лучшую результативность показали Джордан Кроуфорд (20 очков) и Алан Уильямс (17 очков, 17 подборов).

Еврокубок. Группа C. 3-й тур
14 октября 2020, среда. 19:00 МСК
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Окончен
76 : 105
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Лиеткабелис: Марич - 15, Валинскас - 13, Масюлис - 12, Нормантас - 12, Липкявичюс - 9, Виналес - 7, Малдунас - 4, Барнис - 2, Пошка - 2, Вайчюнас, Венскус, Гинтвайнис
Локомотив-Кубань: Кроуфорд - 20, Уильямс - 17, Hervey - 13, Мартюк - 11, Каммингс - 10, Кузминскас - 8, Линч - 8, Мотовилов - 8, Калниетис - 6, Ильницкий - 4
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