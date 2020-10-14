УНИКС и «Локомотив-Кубань» одержали разгромные победы в Еврокубке

Казанский УНИКС одержал победу в матче регулярного чемпионата Еврокубка с сербским «Партизаном». Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 93:70.
Казанцы с первой четверти захватили инициативу — к первому перерыву УНИКС вёл с разницей в девять очков. Вторая четверть осталась за «Партизаном», которому удалось отыграть четыре очка отставания.
В третьем игровом отрезке казанцы увеличили отрыв к заключительной десятиминутке до 14 очков. Решающая четверть также осталась за УНИКСом.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Айзея Кэнан, набравший 23 очка. В составе гостей 12 очков набрал Никола Янович.
У УНИКСа это вторая победа в Еврокубке.
В другом матче игрового дня «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Лиеткабелис» — 105:76. Гости с первой четверти совершили рывок (27:13) и наращивали преимущество. В составе «Локо» лучшую результативность показали Джордан Кроуфорд (20 очков) и Алан Уильямс (17 очков, 17 подборов).
- 14 октября 2020
-
21:30
-
21:20
-
20:56
-
20:33
-
19:56
-
19:37
-
19:11
-
17:51
-
16:51
-
16:03
-
15:39
-
15:38
-
14:48
-
14:35
-
13:09
-
12:43
-
12:04
-
11:29
-
10:48
-
10:47
-
10:10
-
09:22
-
08:57
-
08:47
-
08:37
-
08:17
-
08:17
-
08:00
-
07:50
-
07:41
-
07:36
-
05:03
-
00:36
-
00:32
-
00:30