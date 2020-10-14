Чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» прояснил свой выпад в адрес Леброна Джеймса
Чемпион НБА 2015 года в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Марриз Спейтс пояснил пост в социальной сети «Твиттер», который был воспринят как выпад в адрес форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Я не ненавижу Леброна. Он отличный игрок. Но для меня играть против Коби Брайанта и Леброна Джеймса — это как небо и земля. Нужно с уважением относиться к имени Коби и Майкла Джордана», — приводит слова Спейтса Fadeaway World.
Ранее Спейтс разместил на своей странице в «Твиттере» фото легендарных Коби Брайанта и Майкла Джордана с чемпионскими кубками.
«Просто напоминание. Раньше было принято почитать „три-питы“. Сейчас детишки почитают четвёртый титул с десятой попытки и называют это величием», — написано в посте Спейтса.
- 14 октября 2020
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