Чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» прояснил свой выпад в адрес Леброна Джеймса

Чемпион НБА 2015 года в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Марриз Спейтс пояснил пост в социальной сети «Твиттер», который был воспринят как выпад в адрес форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Я не ненавижу Леброна. Он отличный игрок. Но для меня играть против Коби Брайанта и Леброна Джеймса — это как небо и земля. Нужно с уважением относиться к имени Коби и Майкла Джордана», — приводит слова Спейтса Fadeaway World.

Ранее Спейтс разместил на своей странице в «Твиттере» фото легендарных Коби Брайанта и Майкла Джордана с чемпионскими кубками.



«Просто напоминание. Раньше было принято почитать „три-питы“. Сейчас детишки почитают четвёртый титул с десятой попытки и называют это величием», — написано в посте Спейтса.