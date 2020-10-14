20-летний форвард «Локомотива-Кубань» Мартюк высказался о своей уверенной игре в Еврокубке
«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Леткабелис» (105:76) в матче регулярного чемпионата Еврокубка. Набравший 11 очков 20-летний форвард краснодарского клуба Андрей Мартюк поделился мнением об игре.
«Сегодня мы действовали как одно целое. У нас хорошая команда, отличные исполнители, когда всё получается в командной игре, то всё идёт как нужно. Отработали в защите, боролись за подбор, выполнили практически все установки тренера, благодаря чему и добились такой уверенной победы. Продолжаем работать на полную, сейчас думаем только о ближайшем матче в Единой лиге ВТБ. Постараемся порадовать фанов в воскресенье игрой, сыграть не хуже, чем сегодня», — сказал Мартюк в комментарии «Чемпионату».
- 14 октября 2020
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