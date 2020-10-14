«Химки» проиграли «Реалу», задействовав 8 игроков

Подмосковные «Химки» на выезде проиграли мадридскому «Реалу» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 94:85 в пользу мадридского клуба.



В составе мадридского клуба 21 очко набрал Серхио Льюль. В составе подмосковных «Химок» 22 очка набрал Девин Букер.

Напомним, в заявку «Химок» вошло восемь игроков — Вячеслав Зайцев, Егор Вяльцев, Сергей Моня, Девин Букер, Йонас Жеребко, Владислав Одиноков, Владислав Шарапов и Иван Евстигнеев. При этом Шарапов провёл на площадке менее четырёх с половиной минут.



Напомним, положительный результат тестов на коронавирус в «Химках» был у Яниса Тиммы, Джордана Мики, Грега Монро, Евгения Воронова и Максима Барашкова. Из-за травм не играют Алексей Швед, Стефан Йович и Андрей Десятников.