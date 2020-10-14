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«Химки» проиграли «Реалу», задействовав 8 игроков

«Химки» проиграли «Реалу», задействовав 8 игроков
Баскетбол / Евролига 0

Подмосковные «Химки» на выезде проиграли мадридскому «Реалу» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 94:85 в пользу мадридского клуба.

В составе мадридского клуба 21 очко набрал Серхио Льюль. В составе подмосковных «Химок» 22 очка набрал Девин Букер.

Евролига. Регулярный чемпионат. 3-й тур
14 октября 2020, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
94 : 85
Химки
Химки, Россия
Реал Мадрид: Льюль - 21, Лапровиттола - 19, Томпкинс - 18, Тавареш - 11, Абальде - 8, Кэрролл - 6, Тэйлор - 6, Фернандес - 3, Кампаццо - 2, Гаруба Алари, Дек, Козёр
Химки: Букер - 22, Зайцев - 21, Йеребко - 18, Одиноков - 11, Моня - 6, Вяльцев - 5, Evstigneev - 2, Sharapov

Напомним, в заявку «Химок» вошло восемь игроков — Вячеслав Зайцев, Егор Вяльцев, Сергей Моня, Девин Букер, Йонас Жеребко, Владислав Одиноков, Владислав Шарапов и Иван Евстигнеев. При этом Шарапов провёл на площадке менее четырёх с половиной минут.

Напомним, положительный результат тестов на коронавирус в «Химках» был у Яниса Тиммы, Джордана Мики, Грега Монро, Евгения Воронова и Максима Барашкова. Из-за травм не играют Алексей Швед, Стефан Йович и Андрей Десятников.

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