Остин Риверс и его подруга-супермодель ждут ребёнка

28-летний американский защитник «Хьюстон Рокетс» Остин Риверс и его подруга-супермодель Адриана Мишель ждут второго ребёнка, сообщает Pickandroll.gr со ссылкой на TMZ Sports.
Напомним, первый сын Риверса по имени Каден родился в 2018 году. Сейчас пара вновь ждёт мальчика. Косвенно это подтвердила и сама модель, опубликовав соответствующий пост в «Инстаграме».
«Социальное дистанцирование провалено», — написала Мишель, опубликовав фото с оголённым животом.
Публикация доступна в «инстаграме» Адрианы Мишель.
В регулярном сезоне-2019/2020 Остин Риверс принял участие в 68 встречах, в которых в среднем набирал 8,8 очков и совершал 1,7 передачи и 2,6 подбора. В плей-офф в 12 встречах он набирал в среднем 4,8 очков, совершая 1,3 передачи и 2,5 подбора.
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