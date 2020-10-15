Остин Риверс и его подруга-супермодель ждут ребёнка

28-летний американский защитник «Хьюстон Рокетс» Остин Риверс и его подруга-супермодель Адриана Мишель ждут второго ребёнка, сообщает Pickandroll.gr со ссылкой на TMZ Sports.

Напомним, первый сын Риверса по имени Каден родился в 2018 году. Сейчас пара вновь ждёт мальчика. Косвенно это подтвердила и сама модель, опубликовав соответствующий пост в «Инстаграме».



«Социальное дистанцирование провалено», — написала Мишель, опубликовав фото с оголённым животом.

Публикация доступна в «инстаграме» Адрианы Мишель.

В регулярном сезоне-2019/2020 Остин Риверс принял участие в 68 встречах, в которых в среднем набирал 8,8 очков и совершал 1,7 передачи и 2,6 подбора. В плей-офф в 12 встречах он набирал в среднем 4,8 очков, совершая 1,3 передачи и 2,5 подбора.