Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Мать первого ребёнка Дуайта Ховарда жёстко раскритиковала игрока

Мать первого ребёнка Дуайта Ховарда жёстко раскритиковала игрока
Баскетбол / НБА 0

Мать первого ребёнка 34-летнего американского центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайта Ховарда обвинила баскетболиста в том, что он уделяет недостаточно внимания своим детям. Об этом информирует FadeAway World.

«Вам лучше перестать хвалить людей, основываясь на скриншотах из их жизни на телевидении и в постах в «Инстаграме». А еще лучше… Представьте, что вам нужно написать третьему лицу, чтобы попытаться выяснить, планирует ли этот человек увидеть своих детей, которые живут здесь, которых они не видели с июля, или обещает увидеться с августа, прежде чем он уедет из города, и ответ будет «Я не знаю, мне нужно посмотреть, какие планы будут у команды».

Мультимиллионер, который может успеть на любой рейс, с возможностью провести пару часов с детьми, которые хотят думать, что он их личный Супермен. Ребёнок, которому он действительно нужен здесь и сейчас! Но… Приходится сдерживать слёзы и гнев маленького мальчика по ночам. Я успокаиваю его, воспитываю любовью, а не деньгами», — написала бывшая возлюбленная Ховарда в «Инстаграме».

Дуайт Ховард отпраздновал титул с молодой подругой — баскетболисткой WNBA
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020