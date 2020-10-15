Мать первого ребёнка Дуайта Ховарда жёстко раскритиковала игрока

Мать первого ребёнка 34-летнего американского центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайта Ховарда обвинила баскетболиста в том, что он уделяет недостаточно внимания своим детям. Об этом информирует FadeAway World.
«Вам лучше перестать хвалить людей, основываясь на скриншотах из их жизни на телевидении и в постах в «Инстаграме». А еще лучше… Представьте, что вам нужно написать третьему лицу, чтобы попытаться выяснить, планирует ли этот человек увидеть своих детей, которые живут здесь, которых они не видели с июля, или обещает увидеться с августа, прежде чем он уедет из города, и ответ будет «Я не знаю, мне нужно посмотреть, какие планы будут у команды».
Мультимиллионер, который может успеть на любой рейс, с возможностью провести пару часов с детьми, которые хотят думать, что он их личный Супермен. Ребёнок, которому он действительно нужен здесь и сейчас! Но… Приходится сдерживать слёзы и гнев маленького мальчика по ночам. Я успокаиваю его, воспитываю любовью, а не деньгами», — написала бывшая возлюбленная Ховарда в «Инстаграме».
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