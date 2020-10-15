Три клуба Восточной конференции НБА претендуют на Криса Пола

Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол интересен сразу трём клубам, выступающим в Восточной конференции лиги. Речь идёт о «Нью-Йорк Никс», «Филадельфии Сиксерс» и «Милуоки Бакс», сообщает SNY.

Крис Пол отыграл первый сезон в составе «Оклахомы», набирая 17,6 очка и делая 6,7 передачи в среднем за матч. Во многом благодаря ему «Тандер» смогли выйти в плей-офф сезона-2019/2020 с пятого места в Западной конференции.

«Оклахома», занимающаяся перестройкой состава, будут готовы обменять 35-летнего игрока. Его текущий контракт рассчитан до 2022 года. За два сезона Пол заработает $ 85,5 млн.

Помимо «Оклахомы» Пол также выступал за «Нью-Орлеан Хорнетс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Хьюстон Рокетс». Каждый год с 2008-го по 2016-й, а также в 2020 году участвовал в Матче звёзд.