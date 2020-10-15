Три клуба Восточной конференции НБА претендуют на Криса Пола

Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол интересен сразу трём клубам, выступающим в Восточной конференции лиги. Речь идёт о «Нью-Йорк Никс», «Филадельфии Сиксерс» и «Милуоки Бакс», сообщает SNY.
Крис Пол отыграл первый сезон в составе «Оклахомы», набирая 17,6 очка и делая 6,7 передачи в среднем за матч. Во многом благодаря ему «Тандер» смогли выйти в плей-офф сезона-2019/2020 с пятого места в Западной конференции.
«Оклахома», занимающаяся перестройкой состава, будут готовы обменять 35-летнего игрока. Его текущий контракт рассчитан до 2022 года. За два сезона Пол заработает $ 85,5 млн.
Помимо «Оклахомы» Пол также выступал за «Нью-Орлеан Хорнетс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Хьюстон Рокетс». Каждый год с 2008-го по 2016-й, а также в 2020 году участвовал в Матче звёзд.
- 15 октября 2020
-
08:28
-
08:16
-
08:07
-
07:59
-
07:49
-
07:37
-
06:57
-
04:48
-
04:34
-
00:56
-
00:39
-
00:25
- 14 октября 2020
-
23:38
-
22:58
-
22:56
-
21:30
-
21:20
-
20:56
-
20:33
-
19:56
-
19:37
-
19:11
-
17:51
-
16:51
-
16:03
-
15:39
-
15:38
-
14:48
-
14:35
-
13:09
-
12:43
-
12:04
-
11:29
-
10:48
-
10:47