Ванесса Брайант сделала татуировку на ноге в честь Коби

Ванесса Брайант, вдова легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, сделала новую татуировку на ноге.



Ванесса набила имена Коби, а также всех членов семьи.

Коби Брайант — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они скончались.

В сезоне-2019/2020 «Лос-Анджелес Лейкерс» стали чемпионом НБА, обыграв в финальной серии плей-офф «Майами Хит» (4-2). Игроки калифорнийского клуба посвятили победу Коби, в майках в честь которого играли в некоторых матчах постсезона.