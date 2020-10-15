Леброн Джеймс обратился к Коби Брайанту после чемпионского титула «Лейкерс»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после завоевания титула чемпиона НБА сезона-2019/2020 обратился к легендарному Коби Брайанту.

«Надеюсь, я заставил тебя гордиться, мой брат! Люблю и скучаю по тебе, чемпион!», — написал Джеймс на своей странице в «Инстаграме».

Коби Брайант — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они скончались.



В сезоне-2019/2020 «Лос-Анджелес Лейкерс» стали чемпионом НБА, обыграв в финальной серии плей-офф «Майами Хит» (4-2). Игроки калифорнийского клуба посвятили победу Коби, в майках в честь которого играли в некоторых матчах постсезона.