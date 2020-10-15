Игор Кокошков: считаю, что было бы правильным, если бы мы выиграли у ЦСКА
Главный тренер турецкого «Фенербахче» Игор Кокошков прокомментировал поражение своей команды в матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги с московским ЦСКА (77:78 ОТ).
«Это был тяжёлый вечер. Проигрывать всегда тяжело. С любой разницей: хоть в одно очко, хоть в 20. У нас был шанс победить. Поздравляю ЦСКА, они сыграли очень хорошо, но я считаю, что победу заслужили мы. Если бы мы выиграли, это бы было правильно. Мы должны были закончить матч в основное время, не надо было доводить дело до овертайма», — приводит слова Кокошкова Eurohoops.
Самым результативным в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 26 очков. У «Фенербахче» 21 очко в активе Нандо де Коло.
ЦСКА обыграл «Фенербахче» в овертайме
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