Порвавший «кресты» и ахилл Демаркус Казинс показал впечатляющую форму на тренировке

Центровой Демаркус Казинс, который в этом сезоне не смог сыграть в НБА из-за тяжёлых травм, опубликовал на своей странице в «твиттере» видео с тренировки. 30-летний баскетболист рассчитывает реанимировать карьеру, и, согласно последним слухам, такую возможность ему готовы предоставить в «Нью-Орлеан Пеликанс».



«У терпения горький вкус, но его плод сладок», — написал под видео Казинс.

Видео доступно на «Чемпионате».

Четырёхкратный участник Матча звёзд НБА Казинс начинал сезон в качестве игрока «Лос-Анджелес Лейкерс», но не сыграл ни одного матча из-за травмы и был отчислен. В последние годы Демаркус страдает от серьёзных повреждений. Ранее он пропустил больше года из-за разрыва ахилла, полученного в форме «Нью-Орлеан Пеликанс». В последний раз баскетболист появился на площадке в финале НБА-2019 в качестве игрока «Голден Стэйт Уорриорз».