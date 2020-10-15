Левченко оставили в тюрьме после истечения срока ареста

Баскетболистка Елена Левченко, задержанная в Беларуси, сегодня, 15 октября, должна была выйти на свободу. Однако, как сообщает портал «Белновости», она останется под стражей, арест продлили ещё на 72 часа.

Левченко задержали 30 сентября. Спортсменку арестовали за участие в массовом несанкционированном мероприятии. Отмечается, что её родителям объяснили продление ареста другим эпизодом.



Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010-м сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.



Сейчас Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах президента Беларуси, победу на которых одержал Александр Лукашенко.