Левченко оставили в тюрьме после истечения срока ареста

Баскетболистка Елена Левченко, задержанная в Беларуси, сегодня, 15 октября, должна была выйти на свободу. Однако, как сообщает портал «Белновости», она останется под стражей, арест продлили ещё на 72 часа.
Левченко задержали 30 сентября. Спортсменку арестовали за участие в массовом несанкционированном мероприятии. Отмечается, что её родителям объяснили продление ареста другим эпизодом.
Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010-м сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.
Сейчас Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах президента Беларуси, победу на которых одержал Александр Лукашенко.
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