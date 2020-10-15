Эксперт: Стефену Карри стоит поучиться у Леброна Джеймса

Журналист The Ringer Джонатан Тьяркс заявил, что разыгрывающему «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри необходимо объединиться со звездой «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо, как Леброн Джеймс объединился с Энтони Дэвисом в «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Яннис, действующий двукратный MVP, может стать свободным агентом в следующем сезоне, и в прошлом были слухи о возможном переходе в «Голден Стэйт». Вот где Стефену стоит поучиться у Леброна. Джеймс выбрал Дэвиса своим следующим напарником и преследовал его, пока Энтони не потребовал играть с ним в одной команде. Карри нужно сделать то же самое с Яннисом. Стефену, возможно, в конечном итоге придётся уйти от Томпсона или Грина, чтобы это произошло. Но это цена, которую нужно заплатить», — приводит слова Тьяркса Fadeaway World.
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