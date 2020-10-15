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Форвард «Баварии» назвал игрока ЦСКА самым сложным соперником в прошлом сезоне

Форвард «Баварии» назвал игрока ЦСКА самым сложным соперником в прошлом сезоне
Баскетбол / Евролига 0

Экс-игрок «Химок» Томас Малькольм, выступающий сейчас за мюнхенскую «Баварию», признал, что самый сложный соперник, с которым он столкнулся в прошлом сезоне, — это действующий баскетболист московского ЦСКА Никола Милутинов.

«Он очень высокий и знает, как использовать своё тело», — приводит слова Томаса Gazetta.gr.

Последним клубом Томаса до перехода в «Баварию» был турецкий «Фенербахче». Игрок набирал в среднем 2,9 очка, 3,6 подбора и 1,1 передачи за 15 минут в 12 матчах Евролиги сезона-2019/2020 и 5,3 очка, 5,3 подбора и 2,0 передачи за 19,7 минуты в 3 матчах чемпионата Турции. В 2017-2019 годах Томас выступал за «Химки».

Милутинов в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/2020 принял участие в 24 матчах, набирая 10,3 очка и собирая 8,2 подбора в среднем в матче. На игрока претендовала также испанская «Барселона».

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