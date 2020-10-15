Самый дорогой игрок Европы отреагировал на заражение коронавирусом
Тяжёлый форвард «Барселоны» Никола Миротич, заразившийся коронавирусом, решил напомнить своим подписчикам в социальной сети, что не стоит шутить с инфекцией.
Он отметил, что болезнь, вызванная коронавирусом, может вызывать тяжёлые симптомы даже у спортсменов и подготовленных людей.
«Это сложнее, чем я думал», — написал баскетболист на своей странице в «Твиттере».
Миротич находится в самоизоляции. Ранее положительные тесты на коронавирус в «Барселоне» сдали главный тренер Шарунас Ясикявичюс и его помощник Дарюс Масколюнас. Наставник команды вылечился менее чем через две недели после заражения.
Никола, получающий рекордные для европейского баскетбола $ 5,4 млн в год, недавно продлил контракт с «Барселоной» до 2025 года.
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