Самый дорогой игрок Европы отреагировал на заражение коронавирусом

Тяжёлый форвард «Барселоны» Никола Миротич, заразившийся коронавирусом, решил напомнить своим подписчикам в социальной сети, что не стоит шутить с инфекцией.

Он отметил, что болезнь, вызванная коронавирусом, может вызывать тяжёлые симптомы даже у спортсменов и подготовленных людей.



«Это сложнее, чем я думал», — написал баскетболист на своей странице в «Твиттере».



Миротич находится в самоизоляции. Ранее положительные тесты на коронавирус в «Барселоне» сдали главный тренер Шарунас Ясикявичюс и его помощник Дарюс Масколюнас. Наставник команды вылечился менее чем через две недели после заражения.

Никола, получающий рекордные для европейского баскетбола $ 5,4 млн в год, недавно продлил контракт с «Барселоной» до 2025 года.