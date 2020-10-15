Леброн Джеймс после титула в НБА устроил Бронни наказание за видео с раскуренным косяком

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, вернувшийся домой после завоевания чемпионского титула, по всей видимости, строго наказал своего старшего сына Бронни за историю с косяком марихуаны.



Молодой человек резко пропал из всех социальных сетей и не заходил в них с момента возвращения отца домой. Кроме того он забросил любимую видеоигру и не проявляет в ней активности. Поклонники предположили, что всё это стало следствием взбучки, устроенной Леброном.



Напомним, Бронни опубликовал видео на своей странице в «Инстаграме», как курит косяк марихуаны, после чего быстро удалил его. Однако некоторые пользователи Сети успели сохранить ролик и распространить.



Леброн планирует играть с сыном в одном клубе НБА через три-четыре года, когда Бронни сможет выставиться на драфт. Сейчас юноша выступает в калифорнийской школе Сьерра-Каньон. Авторитетный портал NBA Draft Room прогнозирует Бронни выбор под первым номером драфта-2024.