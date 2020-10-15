Уволенный за фразу «Все жизни важны» комментатор НБА высказался впервые за 4,5 месяца

Бывший комментатор «Сакраменто Кингз» Грант Нейпир сделал первое публичное заявление впервые за 4,5 месяца после своего скандального увольнения.

«Не отказываюсь от своих слов. Всё, что я сказал, – это то, что все жизни важны, каждая из них. Именно такой посыл у меня был, ничего лишнего. Важны ли жизни чёрных? Конечно, да. Я за равенство во всех вопросах, именно так я был воспитан своим отцом.

Я знаю, что многие сводят эту историю к нашим трениям с Демаркусом. Но признаюсь, что ничего не имею против Демаркуса. У него очень много хороших черт, и что-то негативное в нём тоже есть, конечно. У Казинса очень доброе сердце», – приводит слова Нейпира FOX40.



Скандал с участием Нейпира разразился в «Твиттере». Бывшие игроки «Сакраменто» Демаркус Казинс, Мэтт Барнс и Крис Уэббер обвинили ведущего в расизме. Всё началось с комментария Гранта по поводу высказывания «Жизнь чернокожих имеет значение». Он написал: «Жизнь любого человека имеет значение». После этого началась его перепалка с баскетболистами. Через несколько дней Нейпира уволили.