Левченко рассказала об ужасных условиях содержания в белорусской тюрьме

Сегодня, 15 октября, в Минске повторно осудили известную белорусскую баскетболистку Елену Левченко. В ходе заседания она успела рассказать о плохих условиях содержания в изоляторе на Окрестина.
«В изоляторе ставят под угрозу состояние моего здоровья. На протяжении последних 13 суток я сплю не на матрасе, который изъяли, а на холодных металлических балках. Также было изъято постельное бельё. Две недели не было горячей воды. На протяжении всего этого времени не водили нас в душ. Также две недели отключили слив в туалете – это рассадник бактерий и микробов. Последний раз нас водили гулять пять дней назад. Вся эта антисанитария привела к тому, что у меня появились вши. Обострились мои старые заболевания – позвоночные грыжи», – приводит слова Левченко by.tribuna.com.
Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010-м сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.
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