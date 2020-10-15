Баскетболист «Локомотива-Кубань» Алан Уильямс стал MVP второго тура Еврокубка
Баскетболист «Локомотива-Кубань» Алан Уильямс получил звание самого ценного игрока второго тура регулярного чемпионата Еврокубка, сообщает пресс-служба турнира.
В матче второго тура краснодарская команда встречалась с литовским «Лиеткабелисом». Встреча завершилась со счётом 105:76 в пользу краснодарцев. По итогам встречи Алан Уильямс набрал 17 очков и совершил 17 подборов. Баскетболист завершил встречу с показателем эффективности "+33", что стало лучшим результатом тура.
17 подборов – это рекорд Алана Уильямса в Европе, рекорд «Локо» в Еврокубке и пока лучший результат в этом турнире в сезоне 2020/21.
Посмотреть видео можно на канале Euroleague Basketball в YouTube. Права на видео принадлежат Euroleague Basketball.
- 15 октября 2020
-
17:32
-
16:34
-
16:14
-
15:31
-
14:24
-
13:20
-
12:19
-
11:16
-
10:09
-
09:18
-
08:55
-
08:55
-
08:41
-
08:28
-
08:16
-
08:07
-
07:59
-
07:49
-
07:37
-
06:57
-
04:48
-
04:34
-
00:56
-
00:39
-
00:25
- 14 октября 2020
-
23:38
-
22:58
-
22:56
-
21:30
-
21:20
-
20:56
-
20:33
-
19:56
-
19:37
-
19:11
Партнерский контент