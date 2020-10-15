Баскетболист «Локомотива-Кубань» Алан Уильямс стал MVP второго тура Еврокубка

Баскетболист «Локомотива-Кубань» Алан Уильямс получил звание самого ценного игрока второго тура регулярного чемпионата Еврокубка, сообщает пресс-служба турнира.



В матче второго тура краснодарская команда встречалась с литовским «Лиеткабелисом». Встреча завершилась со счётом 105:76 в пользу краснодарцев. По итогам встречи Алан Уильямс набрал 17 очков и совершил 17 подборов. Баскетболист завершил встречу с показателем эффективности "+33", что стало лучшим результатом тура.



17 подборов – это рекорд Алана Уильямса в Европе, рекорд «Локо» в Еврокубке и пока лучший результат в этом турнире в сезоне 2020/21.

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