Энтони Дэвис принял решение по месту продолжения карьеры
Тяжёлый форвард Энтони Дэвис, который накануне выиграл свой первый чемпионский перстень НБА вместе с «Лос-Анджелес Лейкерс», собирается подписать новое соглашение с «озёрниками», сообщает инсайдер Шэмс Чарания. Действующее соглашение баскетболиста заканчивается в сезоне-2020/2021, после чего игрок станет неограниченно свободным агентом. В нынешнее межсезонье форвард имеет право взять опцию игрока.
Дэвис отказался от четырёхлетнего продления контракта, предложенного «Лейкерс» в начале этого года, чтобы иметь свободу действий в случае непредвиденных обстоятельств. После 6-й игры финала он заявил, что не знает, где продолжит карьеру, и всё ещё размышляет.
Тем не менее Дэвис намекнул, что не собирается покидать команду.
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