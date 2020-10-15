Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Дэрил Мори покинул «Хьюстон»

Дэрил Мори покинул «Хьюстон»
Баскетбол / НБА 0

Генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори решил покинуть свой пост.

Мори обратился к владельцу «Рокетс» Тилману Фертитте с просьбой освободить его от выполнения обязанностей. Встреча между сторонами произошла после поражения «Хьюстона» в серии плей-офф НБА от «Лейкерс» (1-4).

Мори отработал в «Рокетс» 13 лет. 48-летний функционер не исключает возможность возвращения в НБА, но в настоящий момент намерен уделить время семье. Мори на некоторое время будет советником «Рокетс», пока клуб не найдёт нового главного тренера.

Вице-президент «Хьюстона» по баскетбольным операциям Рафаэль Стоун считается основным претендентом на замену Мори. Его ассистентом должен стать Илай Витус, который получит повышение в системе «Рокетс».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020