Дэрил Мори покинул «Хьюстон»
Генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори решил покинуть свой пост.
Мори обратился к владельцу «Рокетс» Тилману Фертитте с просьбой освободить его от выполнения обязанностей. Встреча между сторонами произошла после поражения «Хьюстона» в серии плей-офф НБА от «Лейкерс» (1-4).
Мори отработал в «Рокетс» 13 лет. 48-летний функционер не исключает возможность возвращения в НБА, но в настоящий момент намерен уделить время семье. Мори на некоторое время будет советником «Рокетс», пока клуб не найдёт нового главного тренера.
Вице-президент «Хьюстона» по баскетбольным операциям Рафаэль Стоун считается основным претендентом на замену Мори. Его ассистентом должен стать Илай Витус, который получит повышение в системе «Рокетс».
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