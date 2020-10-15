Дэвид Блатт оценил место Леброна Джеймса в истории НБА

Бывший главный тренер сборной России и «Кливленд Кавальерс» Дэвид Блатт оценил место в истории своего бывшего подопечного Леброна Джеймса, который стал чемпионом НБА сезона-2019/2020 в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Обычно меня спрашивают, является ли Леброн лучшим игроком за всю историю НБА. На мой взгляд, нельзя назвать лучшим одного баскетболиста. В каждом десятилетии был свой супергерой, и сравнивать их — как минимум несерьёзно. Я считаю, что в 60-е это были Билл Рассел и Уилт Чемберлен, в 70-е — лучшим был Карим Абдул-Джаббар, 80-е — Мэджик Джонсон и Ларри Бёрд, в 90-е — Майкл Джордан. Лучший игрок 20 лет XXI века — Леброн. Есть люди, которые считают иначе и даже приводят интересные аргументы против Джеймса, но это очевидный факт.



Если говорить про их связку с Дэвисом, то они отлично понимают друг друга. Если брать их первый год совместной игры, то он получился идеальным. Парни отлично дополняли друг друга, не жадничали, оба жертвовали своей личной статистикой ради команды. Как будет дальше — посмотрим. Сейчас это лучшая связка в НБА», — приводит слова Блатта «Спорт-экспресс».