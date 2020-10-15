«Майами» бросит все ресурсы ради подписания Янниса Адетокунбо

Руководство «Майами Хит» всерьёз намерено подписать форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адектокунбо в 2021 году, сообщает The Athletic.

«Майами» планирует бросить все ресурсы ради подписания Адетокунбо. Яннис станет неограниченно свободным агентом по окончании сезона-2020/2021.

25-летний Адетокунбо два сезона подряд признавался самым ценным игроком (MVP) НБА. В прошлом сезоне Яннис провел 63 матча в регулярном чемпионате, набирая в среднем по 29,5 очка, 13,6 подбора, 5,6 передач, 1,0 блок-шота и 1,0 перехвата. За 9 матчей плей-офф средние показатели Адетокунбо составила 26,7 очки, 13,8 подбора, 5,7 передач, 0,9 блок-шота и 0,7 перехвата.

Ранее сообщалось о намерении «Даллас Маверикс» заполучить Адетокунбо.