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«Майами» бросит все ресурсы ради подписания Янниса Адетокунбо

«Майами» бросит все ресурсы ради подписания Янниса Адетокунбо
Баскетбол / НБА 0

Руководство «Майами Хит» всерьёз намерено подписать форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адектокунбо в 2021 году, сообщает The Athletic.

«Майами» планирует бросить все ресурсы ради подписания Адетокунбо. Яннис станет неограниченно свободным агентом по окончании сезона-2020/2021.

25-летний Адетокунбо два сезона подряд признавался самым ценным игроком (MVP) НБА. В прошлом сезоне Яннис провел 63 матча в регулярном чемпионате, набирая в среднем по 29,5 очка, 13,6 подбора, 5,6 передач, 1,0 блок-шота и 1,0 перехвата. За 9 матчей плей-офф средние показатели Адетокунбо составила 26,7 очки, 13,8 подбора, 5,7 передач, 0,9 блок-шота и 0,7 перехвата.

Ранее сообщалось о намерении «Даллас Маверикс» заполучить Адетокунбо.

«Даллас» поставил в приоритет заполучить Адетокунбо в компанию к Дончичу и Порзингису
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