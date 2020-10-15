Эксперт: Майкл Джордан всегда будет величайшим по сравнению с Леброном Джеймсом

Историк «Чикаго Буллз» и журналист Сэм Смит объяснил, почему Майкл Джордан всегда будет опережать форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в рейтинге величайших игроков НБА.

«Майкл Джордан всегда будет величайшим по сравнению с Леброном Джеймсом. Что отличает от остальных Джордана и некоторых других спортсменов — Бейба Рута, Мухаммеда Али? Влияние на общество. Майкл действительно оказал влияние на выбор одежды, на внешний вид, люди просто хотят посмотреть на его стиль. Каким бы великим ни был Леброн, люди не обращают внимания на то, что он делает. Не было ни одной столь масштабной баскетбольной личности, а я смотрю игру со времён Уилта Чемберлена, Билла Рассела и Оскара Робертсона. В баскетболе за эти 70 лет не было того, что оказал большее влияние на общество, на мир и на игру, чем Майкл Джордан», — приводит слова Смита Clutch Points.