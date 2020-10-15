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«Клипперс» назначили нового главного тренера

«Клипперс» назначили нового главного тренера
Баскетбол / НБА 0

Тайрон Лю стал новым главным тренером «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере». Его основным помощником станет экс-игрок НБА Чонси Биллапс.

Стороны договорились о пятилетнем контракте. Лю работал помощником главного тренера «Клипперс» Дока Риверса с 2019 года, уволенного после вылета команды в плей-офф НБА сезона-2019/2020 на стадии второго раунда. Лю также претендовал на должность главного тренера «Хьюстон Рокетс».

В 2016 году Лю привел к чемпионскому титулу «Кливленд Кавальерс». Чемпионский опыт в резюме Лю стал одним из главных аргументов для руководства «Клипперс» при назначении нового главного тренера. Кроме того, кандидатуру Лю поддержали все ведущие игроки команды.

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