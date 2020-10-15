«Клипперс» назначили нового главного тренера
Тайрон Лю стал новым главным тренером «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере». Его основным помощником станет экс-игрок НБА Чонси Биллапс.
Стороны договорились о пятилетнем контракте. Лю работал помощником главного тренера «Клипперс» Дока Риверса с 2019 года, уволенного после вылета команды в плей-офф НБА сезона-2019/2020 на стадии второго раунда. Лю также претендовал на должность главного тренера «Хьюстон Рокетс».
В 2016 году Лю привел к чемпионскому титулу «Кливленд Кавальерс». Чемпионский опыт в резюме Лю стал одним из главных аргументов для руководства «Клипперс» при назначении нового главного тренера. Кроме того, кандидатуру Лю поддержали все ведущие игроки команды.
- 15 октября 2020
-
22:05
-
21:59
-
21:58
-
21:50
-
20:40
-
19:52
-
19:46
-
19:34
-
18:56
-
17:32
-
16:34
-
16:14
-
15:31
-
14:24
-
13:20
-
12:19
-
11:16
-
10:09
-
09:18
-
08:55
-
08:55
-
08:41
-
08:28
-
08:16
-
08:07
-
07:59
-
07:49
-
07:37
-
06:57
-
04:48
-
04:34
-
00:56
-
00:39
-
00:25
- 14 октября 2020
-
23:38
Партнерский контент