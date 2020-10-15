«Голден Стэйт» и другие клубы НБА хотят отбить у «Лейкерс» Дуайта Ховарда и Рэджона Рондо

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» попытается отбить у «Лос-Анджелес Лейкерс» центрового Дуайта Ховарда, сообщает The Athletic. Вместе с тем, боссы «Озёрных» намерены сохранить в составе ветерана лиги. Сам баскетболист также настроен остаться в нынешнем клубе.

Кроме того, по информации издания, ряд клубов НБА хотят переманить из стана «Лос-Анджелес Лейкерс» ещё одного ветерана лиги, разыгрывающего защитника Рэджона Рондо. В межсезонье он выйдет на рынок свободных агентов и пока не намерен продлевать сотрудничество с калифорнийцами.

Если же в конечном итоге Рондо примет решение остаться в «Лейкерс», то за сезон-2021 заработает $ 2,7 млн.

Напомним, Ховард и Рондо в сезоне-2019/2020 стали чемпионами НБА.