Игрок «Лейкерс»: Энтони Дэвис намного талантливее, чем Тим Данкан

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Джаред Дадли считает одноклубника, Энтони Дэвиса, более талантливым исполнителем, чем пятикратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» Тим Данкан.

«Соперники не могут сдержать Дэвиса за счет сдваивания в защите, потому что в его арсенале есть бросок со средней дистанции. Дэвис реализовал 50% бросков в прыжке со средней дистанции, это просто неслыханно. Думаю, Тим Данкан был, скорее, установленным стандартом в том смысле, что вы точно знали, что получаете от него. Думаю, Энтони Дэвис намного талантливее, лучше защищается. Он может защищаться против соперников от первого до пятого номера. У Дэвиса другой уровень. Мы все согласны с этим», — приводит слова Дадли Fadeaway World.