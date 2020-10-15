Источник: Крис Пол «с радостью» перешёл бы в «Лейкерс»
Один из менеджеров клуба Восточной конференции НБА, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер», ветеран лиги Крис Пол хотел бы продолжить карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Крис Пол с радостью вернулся бы в город Лос-Анджелес. Для него это стало бы воплощением мечты. Знаю, Леброн любит его и доверяет ему. Он подошёл бы команде», — приводит слова функционера Clutch Points.
Сообщалось, что в услугах Пола заинтересованы в «Милуоки Бакс», однако игрок не горит желанием переезжать в Висконсин. Пол много лет выступал в составе другой команды из Лос-Анджелеса — «Клипперс». В компании Блэйка Гриффина и Деандре Джордана он так и не сумел завоевать титул чемпиона.
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