«Хьюстон» определил двух приоритетных кандидатов на пост главного тренера
Боссы «Хьюстон Рокетс» продолжает проводить реорганизацию руководства клуба. После ухода с поста генерального менеджера Дэррила Мори, в клубе окончательно определились с финальными кандидатами на должность главного тренера.
Ими называют Джеффа ван Ганди и экс-игрока команды Джона Лукаса, который в последние годы занимался в Техасе развитием игроков. По сведениям обозревателя Марка Стайна, у Лукаса есть поддержка Джеймса Хардена и Расселла Уэстбрука. Ван Ганди же называют одним из основных претендентов на место тренера с момента увольнения Майка Д'Антони.
Ранее в число кандидатов на роль рулевого «Рокетс» входил и Тайрон Лю, но 15 октября стало известно, что специалист согласовал контракт с «Лос-Анджелес Клипперс».
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