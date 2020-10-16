«Хьюстон» определил двух приоритетных кандидатов на пост главного тренера

Боссы «Хьюстон Рокетс» продолжает проводить реорганизацию руководства клуба. После ухода с поста генерального менеджера Дэррила Мори, в клубе окончательно определились с финальными кандидатами на должность главного тренера.

Ими называют Джеффа ван Ганди и экс-игрока команды Джона Лукаса, который в последние годы занимался в Техасе развитием игроков. По сведениям обозревателя Марка Стайна, у Лукаса есть поддержка Джеймса Хардена и Расселла Уэстбрука. Ван Ганди же называют одним из основных претендентов на место тренера с момента увольнения Майка Д'Антони.

Ранее в число кандидатов на роль рулевого «Рокетс» входил и Тайрон Лю, но 15 октября стало известно, что специалист согласовал контракт с «Лос-Анджелес Клипперс».