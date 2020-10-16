Источник: «Хьюстон» обменяет Расселла Уэстбрука

Один из руководителей НБА высказал мнение, что «Хьюстон Рокетс» обменяет защитника Расселла Уэстбрука.
«Я не могу представить, что они будут держать Хардена и Уэстбрука вместе. Уэстбрук добивается больших результатов только в тот момент, когда является лучшим игроком в команде, а Хардену нужны снайперы вокруг него, а не защитник, доминирующий с мячом. Я думаю, что обменяют Уэстбрука", — приводит слова одного из руководителей НБА New York Post.
Рассел Уэстбрук выступает за «Рокетс» с 2019 года, до этого он 12 лет отдал «Оклахома-Сити Тандер». Уэстбрук девять раз принимал участие в Матчах звёзд лиги, а в 2017 году он был признан самым ценным игроком лиги.
Напомним, «Рокетс» выиграли первый матч серии с «Лос-Анджелес Лейкерс», а затем потерпели четыре поражения кряду в полуфинальной серии плей-офф НБА.
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