«Майами» принял решение по Горану Драгичу
Разыгрывающий «Майами Хит» Горан Драгич может остаться в «Майами Хит», сообщает Heatnation.
По данным источника, стороны заинтересованы в заключении нового контрактного соглашения. Отмечается, что, несмотря на поражение в финале НБА, Драгич провёл выдающийся сезон и «Майами» решил предложить игроку новый контракт. При этом не исключено, что клуб предложит словенскому баскетболисту краткосрочное соглашение.
Драгич набирал в среднем 16,2 очка, 5,1 передачи и 3,2 подбора за игру в регулярном сезоне за «Майами». Его результативность улучшилась в постсезонке: ветеран-защитник набирал в плей-офф рекордные 19,1 очка и делал 4,4 подбора в 17 играх.
Напомним, «Майами» в финальной серии плей-офф НБА проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 2-4.
Горан Драгич определился с клубом, в котором хочет продолжить карьеру
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