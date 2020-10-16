Ведущий игрок «Лейкерс» расторгнет контракт с клубом

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Кентавиус Колдуэлл-Поуп откажется от опции продления контракта на сезон-2020/2021 и станет свободным агентом, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».



27-летний защитник и «Лейкерс» заинтересованы в подписании нового контракт, также интерес к игроку проявляют несколько других команд лиги, в особенности «Атланта Хоукс». Опция игрока может обеспечить Колдуэлл-Поупу $ 8,5 млн зарплаты в следующем сезоне, но он рассчитывает получить больше при выходе на рынок.



Колдуэлл-Поуп завоевал в составе «Лейкерс» первый титул чемпиона НБА в этом сезоне. В финале плей-офф НБА защитник стал третьем лучшим скорером команды после Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса, набирая в среднем 12,8 очка.