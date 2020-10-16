Чемпион НБА в составе «Голден Стэйт»: Леброн Джеймс — номер три в истории баскетбола

Чемпион НБА 2016 года в составе «Голедн Стэйт Уорриорз» Марриз Спейтс прояснил свою позицию после резонансного поста в «Твиттере» с выпадом в адрес форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

Спейтс разместил на своей странице в «Твиттере» фото легендарных Коби Брайанта и Майкла Джордана с чемпионскими кубками.



«Просто напоминание. Раньше было принято почитать „три-питы“. Сейчас детишки почитают четвёртый титул с десятой попытки и называют это величием», — написано в посте Спейтса.

«Причина, по которой я написал это в „Твиттере“, заключается в том, что молодое поколение не уважает и забывает старших игроков, особенно Майкла Джордана. Я был игроком НБА и наблюдал за ним в детстве. Нельзя неуважать его. Это неуважение ко всему спорту. Леброн — зверь; он лучший атлет, который когда-либо играл в баскетбол. Но если мы говорим об образе мышления, Коби Брайант был убийцей. Это убийца, как и Майкл Джордан. Они запугали бы своего противника и залезли бы ему в голову. Леброн много работает и проводит отличную карьеру, но, на мой взгляд, Майкл и Коби его опережают. По состоянию на данный момент, Майкл Джордан №1 в моём рейтинг, Коби Брайант — №2, а Леброн Джеймс №3. Это так, как есть прямо сейчас», — приводит слова Спейтса Clutch Points.