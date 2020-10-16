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Смит назвал главную угрозу чемпионству «Лейкерс» в следующем сезоне

Смит назвал главную угрозу чемпионству «Лейкерс» в следующем сезоне
Баскетбол / НБА 0

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает «Голден Стэйт Уорриорз» главной угрозой для действующих чемпионов НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» в следующем сезоне.

«Голден Стэйт» будет стоять на пути «Лейкерс» в следующем сезоне. Оглядывайтесь по сторонам", — приводит слова Смита Clutch Points.

Ожидается, что в следующем сезоне «Уорриорз» снова будут претендовать на титул, поскольку главный тренер Стив Керр сможет выпускать здоровый состав состав во главе с трио звёзд Стефеном Карри, Клэем Томпсоном и Дрэймондом Грином. Кроме того, «Голден Стэйт» принадлежит второй пик драфта НБА 2020 года, который может быть использован для выбора топ-проспекта или в обмене звезды из другого клуба. «Лейкерс» во главе с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом считаются фаворитами на повторение титула.

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