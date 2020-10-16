Дэмьен Лиллард отреагировал на предложение перейти в «Финикс»

Звёздный защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард неоднократно давал понять, что не хочет уходить из команды. Очередным подтверждением этого, стал ответ баскетболиста одному из болельщиков. Поклонник поинтересовался, не хочет ли Дэмьен перейти в «Финикс Санз».



«Это не для меня», — написал в ответ Лиллард.на своей странице в «Твиттере».

«Портленд» завершил выступление в сезоне-2019/2020 поражением от «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом раунде плей-офф Западной конференции. Лиллард был признан самым ценным игроком (MVP) сыгранной части регулярного чемпионата в «пузыре» НБА в Орландо.



Лиллард был выбран «Портлендом» на драфте 2012 года в первом раунде под шестым номером. С тех пор он так и не менял команду.