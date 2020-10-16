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Названа команда с наилучшими шансами заполучить Янниса Адетокунбо

Названа команда с наилучшими шансами заполучить Янниса Адетокунбо
Баскетбол / НБА 0

Журналист NBC Sports Дрю Шиллер заявил, что у «Голден Стэйт Уорриорз» в данный момент лучшие шансы на то, чтобы переманить к себе Янниса Адетокунбо из «Милуоки Бакс».

«У «Уорриорз» есть лучший пакет предложений, чтобы сделать Янниса своим игроком. Люди могут расстроиться, когда я это говорю, но это правда. У них есть исключение по обмену, у них есть Эндрю Уиггинс, у них есть 2-й пик драфта этого года, а также пик «Миннесоты Тимбервулвз» на следующий драфт, который гарантирует выбор из топ-3», — приводит слова Шиллера Pickandroll.

Напомним, что Адетокунбо может сменить клуб перед следующим сезоном. Среди команд, претендующих на Янниса, фигурировали «Торонто Рэпторс», «Даллас Маверикс», «Лос-Анджеле Лейкерс» и «Нью-Йорк Никс».

Сам грек, получивший приз MVP в нынешнем сезоне, ранее провёл встречу с совладельцем «Милуоки», после которой стороны были настроены оптимистично. В «Твиттере» грек намекнул болельщикам «Милуоки», что ждёт встречи с ними в сезоне-2020/2021.

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