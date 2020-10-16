Жена Брэдли Била отреагировала на заявления о возможном обмене мужа в «Лейкерс»
Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил недавно купил дом в Лос-Анджелесе, поэтому, естественно, некоторые фанаты начали задаваться вопросом, означает ли это, что игрок надеется на обмен в «Лейкерс» или «Клипперс». На одном из шоу по этому поводу даже пошутил известный рэпер Снуп Дог.
Жена Брэдли Камия Адамс-Бил посмеялась над этими слухами, опубликовав на своей странице в «Твиттере» с несколькими смайликами, плачущими от хохота.
«Вашингтон» принимал участие в рестарте сезона НБА в Орландо, однако не сумел пробиться в плей-офф.
Брэдли Бил набирал в среднем 30,5 очка, 4,2 подбора и 6,1 передачи в регулярном чемпионата, однако так и не был включён ни в одну из трёх символических сборных сезона.
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