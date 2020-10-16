Римас Куртинайтис: уже хочется победить, и с «Басконией» шансы у нас неплохие

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис и капитан команды Сергей Моня поделились мнением перед матчем 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией».

«В принципе мы играем неплохо, но для победы чуть-чуть не хватает сил. Уже хочется победить, и, на мой взгляд, с «Басконией» шансы у нас неплохие. Если всё пойдёт так, как мы рассчитываем, то есть после травмы подключатся Карасёв и Бертанс, то наши шансы возрастут. Это очень важные игроки для ротации, да и мастерства у них достаточно. Если их не будет, возникнут сложности. Точно могу сказать, что будем бороться. Нам недостаточно просто играть хорошо и проигрывать — нужно играть хорошо и побеждать. Это время пришло, и на матч с «Басконией» мы реально смотрим как на игру, которую мы хотим и можем выиграть. «Баскония» изменилась, сейчас это новая, но при этом бегущая команда, играющая в традиционный испанский баскетбол. Если нам удастся контролировать скорость игры, как это было в матче с «Реалом», даже независимо от того, будем мы забивать или нет, шансы будут неплохие. Мы любим скоростной баскетбол и славимся им, но в данный момент из-за проблем с ротацией он нам не подходит. Также нужно проявить дисциплину и остановить их бегущих игроков. Сейчас «Баскония» на ходу: обыграла «Реал» в Евролиге, победила в чемпионате Испании, к тому же все знают Душко Ивановича как очень хорошего тренера. Ждём сложного матча», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».



«Готовимся к матчу с «Басконией» тем же составом, что и против «Реала». Постараемся сыграть умно, без потерь и сумасшедших бросков. Нужно сохранить энергию и грамотно распределить силы на весь матч. Будем стараться играть на победу, а игра покажет. Играем и стараемся, силы пока есть. Каждый выкладывается на площадке, насколько способен, каждый старается сделать всё от него зависящее. Против «Басконии» нужно сыграть в командный баскетбол, хорошо защищаться, не проиграть подбор и не совершать необдуманных поступков. Также постараться сделать как можно меньше потерь. Думаю, именно в этом главный ключ к победе», — заявил Моня.