Эксперт: Леброн Джеймс только что признался, что он хуже Майкла Джордана

Аналитик НБА Скип Бэйлесс заявил, что недавний пост Леброна Джеймса о просмотре сериала «Последний танец» является признанием в том, что он хуже легенды «Чикаго Буллз» Майкла Джордана.

«Леброн Джеймс только что признался, что он хуже Майкла Джордана. Леброн показал всем, что смотрит „Последний танец“ и учится на этом. Это признание, что он не настолько хорош, как Майкл Джордан. Этот месседж он разослал всем вокруг. Леброн учится у величайшего игрока всех времён, потому что пытается достичь его уровня. Леброн сделал послание миллионам своих сторонников, которые сейчас считают его более великим, чем Джордан. Он послал им месседж, что нужно смотреть „Последний танец“, если они хотят стать лучше. Теперь каждый ребёнок посмотрит 10 серий „Последнего танца“ и скажет: „А этот парень на порядок круче моего кумира Леброна“. После просмотра документального сериала они поймут, что в нынешнем сезоне был „последний танец“ самого Леброна, который обыграл в финале „Майами Хит“. У Джордана даже близко не было таких слабых соперников в финале и в плей-офф Восточной конференции», — приводит слова Бэйлесса MSN.