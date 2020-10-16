Гомельский: менеджмент «Голден Стэйт» применял неверную финансовую политику

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский, отвечая на вопрос, почему быстро и неожиданно закончилась династия «Голден Стэйт Уорриорз», связал этот факт с плохой финансовой политикой клуба.

«Я думаю, что менеджмент «Голден Стэйт Уорриорз» применял неверную финансовую политику. Контракты их звёзд — Карри, Томпсона, Дюранта и Грина съедали всю зарплатную ведомость. А на игроков сопутствующего состава денег не оставалось.

Получился качественный разрыв. Стартовая пятёрка — очень сильная, а игроки, выходящие со скамейки, — очень слабые. Как только последовала эпидемия травм, «Голден Стэйт» посыпался. Теперь мне любопытно, что будет с командой после возвращения в строй Карри и Томпсона, как тренер Стив Керр будет выстраивать ротацию, как изменит тактику», — написал Гомельский на своём сайте.