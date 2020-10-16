Гомельский: менеджмент «Голден Стэйт» применял неверную финансовую политику

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский, отвечая на вопрос, почему быстро и неожиданно закончилась династия «Голден Стэйт Уорриорз», связал этот факт с плохой финансовой политикой клуба.
«Я думаю, что менеджмент «Голден Стэйт Уорриорз» применял неверную финансовую политику. Контракты их звёзд — Карри, Томпсона, Дюранта и Грина съедали всю зарплатную ведомость. А на игроков сопутствующего состава денег не оставалось.
Получился качественный разрыв. Стартовая пятёрка — очень сильная, а игроки, выходящие со скамейки, — очень слабые. Как только последовала эпидемия травм, «Голден Стэйт» посыпался. Теперь мне любопытно, что будет с командой после возвращения в строй Карри и Томпсона, как тренер Стив Керр будет выстраивать ротацию, как изменит тактику», — написал Гомельский на своём сайте.
- 16 октября 2020
-
15:22
-
14:16
-
13:34
-
12:46
-
12:30
-
12:07
-
11:22
-
10:09
-
09:22
-
08:40
-
08:33
-
08:27
-
08:20
-
08:14
-
08:08
-
08:03
-
07:54
-
07:25
-
00:38
- 15 октября 2020
-
23:24
-
22:05
-
21:59
-
21:58
-
21:50
-
20:40
-
19:52
-
19:46
-
19:34
-
18:56
-
17:32
-
16:34
-
16:14
-
15:31
-
14:24
-
13:20