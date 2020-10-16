Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Лига чемпионов перенесла матчи из-за коронавируса

Лига чемпионов перенесла матчи из-за коронавируса
Баскетбол 0

Сезон баскетбольной Лиги чемпионов должен начаться на следующей неделе, но два матча группового этапа уже перенесены по просьбе клубов-заявителей на более поздний срок. Об этом сообщает Eurohoops.

Речь идёт о матче группы B между турецким «Тофашем» и чешским «Нимбурком», который был запланирован на 20 октября. А также о встрече в группе C, где должны были сыграть греческий АЕК и белорусский «Цмоки-Минск». Этот поединок планировался в изначальном календаре турнира на 21 октября.

Инициатива о переносе встреч поступила от «Нимбурка» и «Цмоки» из-за ситуации с коронавирусом. Организаторы турнира обещают назвать новые даты проведения этих матчей в ближайшее время.

Напомним, что из-за пандемии в баскетбольной Лиге чемпионов действует специальный протокол, позволяющий клубам просить о переносе матчей.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020