Лига чемпионов перенесла матчи из-за коронавируса

Сезон баскетбольной Лиги чемпионов должен начаться на следующей неделе, но два матча группового этапа уже перенесены по просьбе клубов-заявителей на более поздний срок. Об этом сообщает Eurohoops.
Речь идёт о матче группы B между турецким «Тофашем» и чешским «Нимбурком», который был запланирован на 20 октября. А также о встрече в группе C, где должны были сыграть греческий АЕК и белорусский «Цмоки-Минск». Этот поединок планировался в изначальном календаре турнира на 21 октября.
Инициатива о переносе встреч поступила от «Нимбурка» и «Цмоки» из-за ситуации с коронавирусом. Организаторы турнира обещают назвать новые даты проведения этих матчей в ближайшее время.
Напомним, что из-за пандемии в баскетбольной Лиге чемпионов действует специальный протокол, позволяющий клубам просить о переносе матчей.
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