Три аутсайдера претендуют на лучшего данкера НБА
Сразу три команды НБА претендуют на лёгкого форварда «Майами Хит» Деррика Джонса, который на Звёздном уик-энде-2020 выиграл награду лучшего данкера лиги. По информации издания The Athletic, в услугах 23-летнего баскетболиста заинтересованы в «Кливленд Кавальерс», «Шарлотт Хорнетс» и «Атланте Хоукс».
Во Флориде не против сохранить Джонса в составе, но вместе с тем, «Хит» готовы максимально расчистить платёжную ведомость, чтобы заполучить лидера «Милуоки Бакс» и двукратного MVP чемпионата Янниса Адетокунбо.
Джонс в регулярном чемпионате-2019/2020 принял участие в 59 матчах (16 в старте), набирая в них 8,5 очка, собирая 3,9 подбора и совершая 1,1 передачи. В плей-офф в 15 матчах он набирал 1,5 очка и собирал 0,8 подбора.
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