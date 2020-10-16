Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Три аутсайдера претендуют на лучшего данкера НБА

Три аутсайдера претендуют на лучшего данкера НБА
Баскетбол / НБА 0

Сразу три команды НБА претендуют на лёгкого форварда «Майами Хит» Деррика Джонса, который на Звёздном уик-энде-2020 выиграл награду лучшего данкера лиги. По информации издания The Athletic, в услугах 23-летнего баскетболиста заинтересованы в «Кливленд Кавальерс», «Шарлотт Хорнетс» и «Атланте Хоукс».

Во Флориде не против сохранить Джонса в составе, но вместе с тем, «Хит» готовы максимально расчистить платёжную ведомость, чтобы заполучить лидера «Милуоки Бакс» и двукратного MVP чемпионата Янниса Адетокунбо.

Джонс в регулярном чемпионате-2019/2020 принял участие в 59 матчах (16 в старте), набирая в них 8,5 очка, собирая 3,9 подбора и совершая 1,1 передачи. В плей-офф в 15 матчах он набирал 1,5 очка и собирал 0,8 подбора.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020