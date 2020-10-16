«Хьюстон» выбрал звёздную цель для обмена. Клуб готов отдать любых игроков, кроме Хардена

«Хьюстон Рокетс» желают выменять центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида, сообщает обозреватель Брэндон Робинсон на своей странице в «Твиттере».

«Хьюстон» готов включить в сделку любого из игроков действующего состава, кроме защитника Джеймса Хардена, который остаётся неприкасаемым.

После увольнения главного тренера Майка Д'Антони и генерального менеджера Дэрила Мори руководство клуба готово пойти на решительные перестановки в составе. Прайм-тайм Джеймса Хардена постепенно приближается к концу, поэтому доя обмена доступен любой игрок в ростере. Недавно один из фунционеров НБА выразил уверенность, что «Рокетс» обязательно обменяют бывшего MVP лиги разыгрывающего Расселла Уэстбрука в межсезонье.