«Хьюстон» выбрал звёздную цель для обмена. Клуб готов отдать любых игроков, кроме Хардена
«Хьюстон Рокетс» желают выменять центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида, сообщает обозреватель Брэндон Робинсон на своей странице в «Твиттере».
«Хьюстон» готов включить в сделку любого из игроков действующего состава, кроме защитника Джеймса Хардена, который остаётся неприкасаемым.
После увольнения главного тренера Майка Д'Антони и генерального менеджера Дэрила Мори руководство клуба готово пойти на решительные перестановки в составе. Прайм-тайм Джеймса Хардена постепенно приближается к концу, поэтому доя обмена доступен любой игрок в ростере. Недавно один из фунционеров НБА выразил уверенность, что «Рокетс» обязательно обменяют бывшего MVP лиги разыгрывающего Расселла Уэстбрука в межсезонье.
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