В НБА назвали лучший вариант для Энтони Дэвиса после выхода на рынок свободных агентов

Руководители ряда клубов НБА, пожелавшие остаться неизвестными, поделились мыслями о будущем форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса. По их мнению, наилучшим вариантом для него будет выход на рынок свободных агентов, а после — подписание двухлетнего соглашения с «Лейкерс».

«Большинство руководителей команд, пожелавшие остаться неизвестными, считают, что лучшим вариантом для Дэвиса будет отказ от опции и подписание двухлетнего нового контракта с „Лейкерс“, по которому второй год будет включать в себя опцию игрока», — приводит слова источника Clutch Points.

Напомним, Энтони Дэвис провёл только первый сезон в «Лос-Анджелес Лейкерс». В Калифорнии ему с ходу удалось стать чемпионом НБА. Ранее он долгие годы выступал в «Нью-Орлеан Пеликанс».