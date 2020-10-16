В НБА назвали лучший вариант для Энтони Дэвиса после выхода на рынок свободных агентов
Руководители ряда клубов НБА, пожелавшие остаться неизвестными, поделились мыслями о будущем форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса. По их мнению, наилучшим вариантом для него будет выход на рынок свободных агентов, а после — подписание двухлетнего соглашения с «Лейкерс».
«Большинство руководителей команд, пожелавшие остаться неизвестными, считают, что лучшим вариантом для Дэвиса будет отказ от опции и подписание двухлетнего нового контракта с „Лейкерс“, по которому второй год будет включать в себя опцию игрока», — приводит слова источника Clutch Points.
Напомним, Энтони Дэвис провёл только первый сезон в «Лос-Анджелес Лейкерс». В Калифорнии ему с ходу удалось стать чемпионом НБА. Ранее он долгие годы выступал в «Нью-Орлеан Пеликанс».
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