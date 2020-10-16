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Матч УНИКСа в Еврокубке отменён из-за коронавируса

Матч УНИКСа в Еврокубке отменён из-за коронавируса
Баскетбол / Еврокубок 0

21 октября казанский УНИКС должен был провести матч четвёртого тура группового этапа Еврокубка. Ожидалось, что казанцы на выезде встретятся с французским «Бурком». Но это противостояние перенесено, сообщает официальный сайт турнира.

Незадолго до проведения матча французская сторона запросила его перенос. Из-за вспышки коронавируса тренерский штаб клуба не в состоянии собрать заявку из восьми баскетболистов. Если недавние предложения Евролиги о внесениях поправок в протокол по коронавирусу будут приняты, то встреча «Бурк» — УНИКС будет перенесена. Если нет — казанцам засчитают техническую победу.

Напомним, после трёх туров Еврокубка УНИКС занимает второе место в секстете А с двумя победами в активе.

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