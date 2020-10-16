Айзея Томас: Леброн Джеймс и Карим Абдул Джаббар — величайшие в истории. Просто факт

Легенда «Детройт Пистонс» Айзея Томас высказал мнение о величайших игроках в истории баскетбола.
«Мои точные факты и реальная жизнь, опыт в НБА, не должны быть классифицированы как ненависть в дебатах о величайщем игроке всех времён. Я историк, педагог, чемпион и член Зала славы. Составить рейтинг топ-50 в моей компетенции. Я могу говорить на эту тему. Да будет известно всем, что Леброн Джеймс и Карим Абдул Джаббар — величайшие в истории НБА. Просто факт, никакого хейта», — написал Томас на своей странице в «Твиттере».
Также Томас ретвитнул слова аналитика НБА Ника Райта: «Просто факты. 1. Майкл Джордан — неудачник без Скотти Пиппена 2. Ни разу не победил Ларри Бёрда 3. Никогда не побеждал суперкоманду 4. Восток был ужасен в эпоху Джордана 5. Каждый выигрывал перстни в эпоху Джордана. «Мы делаем вид, что карьера Джордана длилась 6 лет».
- 16 октября 2020
-
20:59
-
20:57
-
20:42
-
19:47
-
19:02
-
17:45
-
17:38
-
17:38
-
16:42
-
15:22
-
14:16
-
13:34
-
12:46
-
12:30
-
12:07
-
11:22
-
10:09
-
09:22
-
08:40
-
08:33
-
08:27
-
08:20
-
08:14
-
08:08
-
08:03
-
07:54
-
07:25
-
00:38
- 15 октября 2020
-
23:24
-
22:05
-
21:59
-
21:58
-
21:50
-
20:40
-
19:52