Айзея Томас: Леброн Джеймс и Карим Абдул Джаббар — величайшие в истории. Просто факт

Легенда «Детройт Пистонс» Айзея Томас высказал мнение о величайших игроках в истории баскетбола.

«Мои точные факты и реальная жизнь, опыт в НБА, не должны быть классифицированы как ненависть в дебатах о величайщем игроке всех времён. Я историк, педагог, чемпион и член Зала славы. Составить рейтинг топ-50 в моей компетенции. Я могу говорить на эту тему. Да будет известно всем, что Леброн Джеймс и Карим Абдул Джаббар — величайшие в истории НБА. Просто факт, никакого хейта», — написал Томас на своей странице в «Твиттере».

Также Томас ретвитнул слова аналитика НБА Ника Райта: «Просто факты. 1. Майкл Джордан — неудачник без Скотти Пиппена 2. Ни разу не победил Ларри Бёрда 3. Никогда не побеждал суперкоманду 4. Восток был ужасен в эпоху Джордана 5. Каждый выигрывал перстни в эпоху Джордана. «Мы делаем вид, что карьера Джордана длилась 6 лет».