Итудис прокомментировал домашнее поражение ЦСКА от «Альбы» в Евролиге

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от неудачной игры своей команды в матче четвёртого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Альбой» (88:93). Специалист взял ответственность за поражение на себя, но отметил, что коллективу ещё нужно время, чтобы наладить командную химию.
«Поздравляю команду с победой. Очевидно, что это был плохой вечер для нас. Мы начали встречу с двух потерь и двух упущенных отскоков на своем щите. В итоге к перерыву на нашем щите подборы разделились — 8-8, соперники получили на семь владений больше. Я говорил перед матчем, что нам необходимо дорожить мячом, идти на отскок в любом сочетании игроков, и, к сожалению, оказался прав. В первой половине мы показали лучший для себя в этом сезоне процент попаданий — 75 трёхочковых, 64 двухочковых. И в раздевалке я сказал: мы так не выиграем. Так и вышло: во второй половине мы начали с девяти промахов с дуги, Майк, Уилл и Никита попали три дальних в самой концовке.
Безусловно, я беру на себя ответственность за поражение, но всё же каждый должен подумать, как нам лучше коммуницировать на площадке. Да, это двойная неделя и соперник имел на день больше для отдыха и подготовки, но он играл в своём обычном стиле. Мы не смогли ничего противопоставить их энергии и энтузиазму. У «Альбы» получилось на 14 владений больше… Очевидно, что нам нужно время, чтобы добиться автоматизма в действиях, понимания друг друга, чтобы найти химию», — приводит слова специалиста официальный сайт ЦСКА.
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