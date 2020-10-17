Джей Ар Смит: если ты стал чемпионом, ты это заслужил

Атакующий защитник клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Ар Смит провёл в своём «инстаграме» прямой эфир, в рамках которого ответил критикам, которые считают, что он не заслужил второй титул чемпиона лиги.
«Я слышал кучу разного дерьма. «Ты вообще ничего не сделал для победы». Чёрт, вот что я вам всем отвечу. Чемпионский титул просто так не получишь, его нужно заработать. Если ты выиграл титул, ты точно это заслужил», – сказал Смит.
В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» прошёл 6-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» – 106:93. «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл серию 4-2 и стал чемпионом НБА сезона-2019/2020.
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