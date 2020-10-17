В «Милане» объявили о кадровой потере после победы в матче с «Реалом»

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина прокомментировал победу в матче четвёртого тура Евролиги с «Реалом» (78:70), а также рассказал о кадровой потере по итогам встречи.

«Это был прекрасный конец, словно сказка о Золушке. Мы потеряли трёх важных игроков, и я думаю, что команда приложила огромные усилия. Они должны быть чрезвычайно горды собой. Наша оборона была намного лучше. Во второй половине встречи у нас действительно было много энергии. Я очень счастлив, как ребёнок! Но я думаю, что растяжение связок у Малькольма Дилэйни серьёзное. Он наверняка пропустит какое-то время. Конечно, это очень важная победа, большое возвращение. Я думаю, что мы начали очень робко, очень неуверенно, и потеря Малькольма повергла всех немного в депрессию. Но игроки были невероятными, и я сказал им в раздевалке, что они должны очень гордиться собой и взять на себя всю ответственность за эту победу», — приводит слова Мессины официальный сайт Евролиги.

В следующем матче «Милану» предстоит сыграть с «Зенитом».