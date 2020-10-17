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Функционер НБА выступил с серьёзным обвинением в адрес Леброна Джеймса

Функционер НБА выступил с серьёзным обвинением в адрес Леброна Джеймса
Баскетбол / НБА 0

Неназванный бывший функционер клуба Западной конференции заявил, что агентством Klutch Sports управляет форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, а не Рич Пол.

«Леброн управляет агентством Klutch Sports», — приводит слова функционера Bleacher Report.

Отметим, что баскетболистам НБА запрещено выполнять функции агентов и вести дела других игроков.

35-летний Джеймс в сезоне-2019/2020 считался одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо, но в итоге не был признан самым ценным игроком. «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса выиграл Западную конференцию НБА и чемпионский титул. Ранее Леброн дважды стал чемпионом НБА в составе «Майами Хит» и один раз с «Кливленд Кавальерс».

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